Быстроиграющий выигрыватель

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Мирра Андреева на итоговом турнире WTA бьет рекорды Серены Уильямс
В Индиан-Уэллсе на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн завершился групповой этап. Единственной спортсменкой, прошедшей его без поражений, стала россиянка Мирра Андреева, которая в третьем туре без проблем справилась со своей соотечественницей Дианой Шнайдер и стала самой молодой участницей этого состязания в XXI веке, выигравшем на нем свои первые три матча. Теперь в случае победы над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале Андреева гарантирует себе второе место в рейтинге по итогам года. Это стало ясно после того, как из борьбы за титул выбыла белоруска Арина Соболенко, уступившая в трех партиях украинке Элине Свитолиной.
В пятницу утром по калифорнийскому времени стало известно, что соперницей Мирры Андреевой в ее заключительном матче группового этапа будет не Каролина Мухова, а Диана Шнайдер. Причиной этой замены стали проблемы с желудочно-кишечным трактом, возникшие у чешской теннисистки. На турнирную ситуацию первое с 2009 года российское противостояние на итоговых состязаниях WTA никак не влияло, однако утверждать, что оно не имеет никакого спортивного значения, было нельзя. Дело в том, что победительнице каждой встречи группового этапа в Индиан-Уэллсе кроме $230 тыс. полагались 200 рейтинговых очков.
Андреева, которая имеет реальные шансы стать второй ракеткой мира по итогам года, была в высшей степени заинтересована забрать этот куш себе. И она сделала это, причем очень легко, за 55 минут, победив — 6:2, 6:1.
Взяв чужую подачу в самом начале, Шнайдер быстро упустила преимущество и позволила Андреевой взять шесть геймов подряд. То же самое досрочная победительница второй группы сделала во второй партии — с той лишь разницей, что в ней Шнайдер удалось взять на своей подаче лишь один, первый гейм.
Отдав в группе лишь 11 геймов, Андреева повторила установленный в 2007 году Жюстин Энен рекорд турнира, который проводится по нынешней формуле в 24-й раз. Бельгийка тогда в Мадриде стала чемпионкой, одолев в упорнейшем финале Марию Шарапову. Кроме того, в возрасте 19 лет и 6 месяцев россиянка стала самой молодой теннисисткой, выигравшей свои первые три матча на WTA Finals в XXI веке. Предыдущим рекордом владела американка Серена Уильямс, сделавшая это в первом круге, четвертьфинале и полуфинале на пути к своей победе в 2001 году.
А затем в Индиан-Уэллсе произошел очередной сюрприз. Из борьбы за титул выбыла вторая ракетка мира Арина Соболенко, уступившая украинке Элине Свитолиной — 3:6, 6:3, 1:6.
Имея явное преимущество в серии личных встреч (6:1), белоруска в очередной раз за последние несколько месяцев не справилась с психологическим давлением и позволила своей оппонентке доминировать в концовке. Таким образом, Свитолина, которая в предыдущем туре переиграла Каролину Мухову, финишировала в этой группе второй, оставив на третьем месте Соболенко, имеющую лишь одну победу. В полуфинале украинка встретится с чемпионкой Wimbledon чешкой Линдой Носковой, а перед этим, в субботний полдень по калифорнийскому времени (в Москве будет 23 часа), начнут выяснение отношений Андреева и американка Джессика Пегула.
Для россиянки, которая начинала WTA Finals в ранге третьей ракетки мира, но еще после второго тура опередила по рейтинговым очкам Соболенко, в этом матче кроме путевки в финал на кону будет стоять второе место в итоговом рейтинге. Потерять его теперь она может лишь в том случае, если Пегула в Индиан-Уэллсе возьмет титул.
32-летняя американка на нынешнем турнире провела на корте 6 часов 52 минуты, в два с лишним раза больше времени, чем Андреева, которая перед их первым противостоянием на официальных соревнованиях выглядит фаворитом.
Однако надо иметь в виду, что после трех легких встреч россиянке придется иметь дело с опытнейшей и предельно мотивированной соперницей.
Пегула играет в пусть и не самый мощный, но качественный теннис, обладает хорошей психологической устойчивостью и одержала за свою карьеру немало волевых побед. Последняя из них была добыта в третьем туре в продолжавшейся 2 часа 45 минут встрече с Носковой, которая не сумела реализовать матчбол.
«Мы много раз наблюдали игру друг друга со стороны, но понять, что требуется делать (против той или иной соперницы — «Ъ»), можно лишь на корте. В отличие от меня, она очень эффективно проводит здесь свои матчи. Ясно, что будет тяжело»,— сказала Пегула, напомнившая также, что в 2025 году Андреева выиграла в Индиан-Уэллсе традиционный весенний «тысячник» WTA.
«Перед началом турнира я очень переживала — боялась, что не выиграю ни одного матча в группе. А теперь видите, как все сложилось! Это очень приятно,— призналась россиянка.— Мы тренировались (с Пегулой — «Ъ») всего два раза, и первый матч между нами состоится здесь на WTA Finals. Это немного необычно, но я уверена, что будет очень зрелищно и интересно».