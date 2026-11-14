Быстроиграющий выигрыватель

В Индиан-Уэллсе на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн завершился групповой этап. Единственной спортсменкой, прошедшей его без поражений, стала россиянка Мирра Андреева, которая в третьем туре без проблем справилась со своей соотечественницей Дианой Шнайдер и стала самой молодой участницей этого состязания в XXI веке, выигравшем на нем свои первые три матча. Теперь в случае победы над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале Андреева гарантирует себе второе место в рейтинге по итогам года. Это стало ясно после того, как из борьбы за титул выбыла белоруска Арина Соболенко, уступившая в трех партиях украинке Элине Свитолиной.