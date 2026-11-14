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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Происшествия

Число погибших при ударе БПЛА по частному дому в Белгородской области выросло до трех

При ударе беспилотника по частному дому в поселке Пролетарском на северо-западе Белгородской области погибли три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Изначально сообщалось, что жертвой удара стал один местный житель. Утром в опершатбе уточнили, что на месте происшествия также обнаружили тела супруги погибшего и их 24-летней дочери. Почему о других погибших стало известно только спустя несколько часов, в ведомстве не объяснили.
Дом, по которому попал беспилотник, был уничтожен. Там произошел пожар. Один человек при атаке выжил — он получил ранение головы.
Атаки беспилотников
Белгородская область
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