АТОР: турпоток в Россию за 2022 год сократился в полтора раза

За 2022 год Россию с туристическим визитом посетили 200,1 тыс. иностранных граждан, что почти в 1,5 раза меньше, чем в 2021 году, когда страну посетили 288,3 тыс. туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ. Относительно «допандемийного» 2019 года иностранный турпоток в Россию сократился в 25,5 раза.

По результатам прошлого года рекордсменами по количеству визитов, целью которых был указан туризм, стали жители Германии. Однако участники туристического рынка отмечают, что указание «туризма» как цели визита не всегда означает, что иностранцы въезжают в страну как экскурсионные туристы. Эксперты АТОР считают, что в случае Германии речь идет о бизнес-визитах или посещении родственников в России.

По данным статистики погранслужбы ФСБ России, всего граждане Германии за 2022 год совершили 25,4 тыс. поездок в Россию с целью туризма. В 2019 году жители Германии совершили 522,2 тыс. визитов, в 2020-м — 21,1 тыс., в 2021-м — 38,1 тыс.

Вторую строчку по иностранному турпотоку в Россию в прошлом году заняла Турция. За 2022 год ее граждане совершили 22,6 тыс. визитов с туристической целью. На третьем месте — Иран (14,6 тыс. визитов).

Суммарное количество иностранных граждан, посетивших Россию не только в туристических целях, но и для работы, учебы или частных поездок, в 2022 году составило 13,1 млн. В 2021-м страну с различными целями посетили 12,1 млн туристов, в 2020-м — 9,7 млн, сообщает АТОР. Лидерами по «общему» въезду стали жители Казахстана (2,5 млн визитов), Украины (2,4 млн) и Узбекистана (2,1 млн).

До начала пандемии COVID-19, обратили внимание в АТОР, рекордсменом по количеству туристов, приезжающих в Россию, был Китай. В «допандемийном» 2019 году граждане КНР совершили 1,5 млн туристических визитов в Россию. По результатам 2022 года показатель сократился до 842 поездок. Групповой туризм из Китая в Россию возобновили с 6 февраля.