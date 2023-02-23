Молдавия отрицает подготовку Украиной нападения на Приднестровье

Власти Молдавии заявили, что информация о том, что Вооруженные силы Украины готовят провокацию в Приднестровье, не соответствует действительности. Ранее Минобороны России заявило, что Киев готовится в ближайшее время осуществить вооруженную провокацию с последующим вторжением в Приднестровье.

«Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано»,— говорится в Telegram-канале правительства Молдавии.

В свою очередь, бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал действующего президента республики Майю Санду публично предостеречь Украину от враждебных действий против Приднестровья. «Я вижу заявления официальных лиц Украины о готовности войти (в Приднестровье.— "Ъ"), решить и так далее. Президент Молдовы должен четко сказать: не нужна нам ваша помощь, не втягивайте нас в войну. Ясно, что этого хотят»,— сказал господин Додон журналистам. Выдержки беседы опубликованы в его Telegram-канале.

Игорь Додон также обратился и к «братьям—соседям украинцам» и заявил, что Молдавии не нужна их помощь по Приднестровью. «Занимайтесь своими проблемами. Решение по Приднестровью мы сами найдем. Это наша страна, и мы мирно решим эту проблему. Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Республики Молдова»,— подчеркнул он.

13 февраля Майя Санду в ходе брифинга сообщила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии и передал его Кишиневу. Госпожа Санду подтвердила, что эти материалы свидетельствуют о запланированной диверсии.

Милена Костерева