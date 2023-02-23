США 24 февраля объявят о новых санкциях против российских банков и китайских компаний

США вместе со странами G7 представят завтра, 24 февраля, новый пакет санкций, в который, в частности, войдут ограничения против российских банков и китайских компаний, оказывающих помощь России, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters

По словам госпожи Нуланд, новые ограничения будут также сфокусированы на том, чтобы помешать России обходить санкции и предотвратить импорт высокотехнологичного оборудования для военно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, замгоссекретаря заявила, что санкции затронут китайские компании в Европе, которые помогают обходить введенные против России ограничения.

Ожидается, что 24 февраля, в день годовщины российско-украинского конфликта, страны G7 и ЕС обнародуют новый пакет санкций против России. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что новые ограничения будут направлены против оборонного и энергетического секторов России, финансовых учреждений, а также против нескольких физлиц. Собеседник агентства заявил, что США и их союзники вплотную займутся предотвращением уклонения от санкций и их обхода, а также подрывом «поддержки, которую Россия получает от третьих стран».

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность поставки летальной помощи России, прежде всего — оружия. Кроме того, Пекин оказывает российской стороне поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь, утверждал он. Власти КНР назвали это домыслами.

Об отношениях РФ и Китая — в материале «Ъ» «Великая китайская скала».

Эрдни Кагалтынов