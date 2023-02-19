Bloomberg: США планируют санкции против ВПК, энергетического сектора и финансовых институтов РФ

Администрация президента США Джо Байдена планирует усилить экспортный контроль, а также ввести новый пакет санкций против России, которые будут нацелены на ключевые отрасли промышленности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые меры будут направлены против оборонного и энергетического секторов России, финансовых учреждений, а также против нескольких физлиц. Об этом на условиях анонимности сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Ожидается, что США и их союзники вплотную займутся предотвращением уклонения от санкций и их обхода, а также подрывом «поддержки, которую Россия получает от третьих стран».

В рамках нового пакета санкций, который Евросоюз намерен утвердить на следующей неделе, предполагается обязать банки и другие учреждения информировать о находящихся у них санкционных российских активах. При этом введение санкций требует поддержки всех стран ЕС, отмечает Bloomberg.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и ЕС планируют усилить давление на компании, которые могут помогать России в обходе последствий санкций, и ужесточить существующие меры. Также будет усилено дипломатическое давление на страны, которые могут оказать помощь Москве, сообщает Bloomberg.

В Совете нацбезопасности Белого дома оперативно комментарий не предоставили.

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Мария Федотова