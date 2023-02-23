Шойгу обвинил Запад в попытке расчленить Россию и лишить ее независимости

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника отечества, отметив, что они обеспечивают национальную безопасность и стабильное развитие страны. Он заявил об этом в контексте угроз, исходящих от «коллективного Запада», который стремится расчленить Россию.

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал»,— сказал Сергей Шойгу в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии.

Глава военного ведомства поблагодарил тех, кто участвует в боевых действиях на Украине, «решая сложные задачи, с риском для жизни исполняет свой воинский долг».

Ранее Сергей Шойгу говорил, что действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт на Украине, тем самым создавая угрозу эскалации конфликта. Господин Шойгу утверждал, что с этой целью Соединенные Штаты затягивают конфликт, наращивают поставки вооружения ВСУ, а также призывают Украину к захвату российской территории. В НАТО и Евросоюзе отрицают вероятность эскалации конфликта из-за поставок вооружения.

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Лусине Баласян