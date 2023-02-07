Шойгу обвинил США во втягивании стран НАТО в конфликт на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия Соединенных Штатов и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт на Украине. Такие действия, по его словам, могут привести к непредсказуемому уровню эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Шойгу

Фото: пресс-служба президента РФ

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации»,— сказал глава оборонного ведомства в ходе селекторного совещания (цитата по «Интерфаксу»).

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