Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шойгу обвинил США во втягивании стран НАТО в конфликт на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия Соединенных Штатов и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт на Украине. Такие действия, по его словам, могут привести к непредсказуемому уровню эскалации конфликта.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: пресс-служба президента РФ

Сергей Шойгу

Фото: пресс-служба президента РФ

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации»,— сказал глава оборонного ведомства в ходе селекторного совещания (цитата по «Интерфаксу»).

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...