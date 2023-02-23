Страны G7 направят Украине $39 млрд в 2023 году

Страны G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, сообщили о намерении направить Украине $39 млрд финансовой помощи. Решение принято по итогу встречи глав минфинов и центробанков стран G7 в индийском Бангалоре.

«Эта поддержка придаст Украине уверенность и позволит властям гарантировать функционирование государства, продолжить предоставление основных услуг, осуществить ремонт критической инфраструктуры и стабилизировать экономику. Это также поддержит Украину в ее стремлении защитить свою страну»,— говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Минфина Японии (.pdf).

В заявлении упоминаются другие меры поддержки Украины от стран организации, в том числе поставки вооружения, обучение украинских военных, гуманитарная помощь. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки после встречи сказал журналистам, что странам G7 необходимо также проанализировать эффективность антироссийских санкций, чтобы принять решение о дальнейших ограничениях, передает Reuters.

После начала специальной военной операции страны G7 регулярно направляют Украине финансовую помощь и вооружение. 20 февраля стало известно, что Япония, председательствующая в G7 в 2023 году, предоставит Украине $5,5 млрд. США суммарно выделили Киеву не менее $13 млрд. Главы МИДов G7 обещали усилить санкционное давление на Россию.

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Лусине Баласян