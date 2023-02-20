Япония выделит Украине $5,5 млрд

Япония предложит Украине новую финансовую поддержку в размере $5,5 млрд, объявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Заявление прозвучало на глобальном форуме в Токио, организованном японским аналитическим центром. По данным канцелярии премьера, которые приводит AFP, Токио уже предоставил Киеву финансовую поддержку на сумму $600 млн наряду с чрезвычайной гуманитарной помощью на сотни миллионов долларов.

«Мы решили оказать дополнительную финансовую поддержку в размере $5,5 млрд»,— сказал господин Кисида.

Он также объявил, что проведет видеоконференцию лидеров G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля. Япония в текущем году председательствует в G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Японский премьер заявил, что действия России на Украине являются вызовом всему основанному на правилах международному порядку. «Вот почему я решил решительно ответить (России.— “Ъ”) санкциями»,— заявил Фумио Кисида (цитата по AP).

Япония присоединилась к санкциям США и ЕС после начала военной операции. Помимо оказания финансовой поддержки Япония также приняла более 2 тыс. перемещенных украинцев и помогла им с предоставлением жилья, поддержкой в трудоустройстве и образовании.

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Мария Федотова