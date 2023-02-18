Главы МИДов стран G7 договорились усилить санкционное давление на Россию

Страны G7 договорились на саммите глав МИДов усилить санкционное давление на Россию и продолжать поддержку Украины. Об этом сообщается в заявлении, распространенном после встречи делегаций на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Они договорились сохранять и усиливать санкции против России и призывать третьи стороны прекратить оказывать поддержку России»,— отмечается в заявлении на сайте МИД Японии. «Министры иностранных дел G7 также подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину»,— сообщается в документе. Главы МИДов первый раз встретились очно в нынешнем году.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в годовщину начала военной операции — 23 и 24 февраля — Россию ждут «великие события», которые она «запомнит». Он не исключил введение новых санкций против России и новые поставки оружия Украине.

Анастасия Ларина