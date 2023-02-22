Наследство разделят по-новому

В Арабских Эмиратах изменили правила наследования для иностранцев. Они коснутся только тех граждан и резидентов, которые не исповедуют ислам. На это обратил внимание РБК. Новый закон вступил в силу с начала февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Раньше для релокантов действовали нормы шариата — наибольшую долю наследства получали сыновья умершего. Теперь для иностранцев — как граждан, так и резидентов — будут действовать другие правила, рассказала юрист BGP Litigation София Имамутдинова:

«Ключевым моментом при наследовании в ОАЭ являлось и продолжает являться религиозная принадлежность наследодателя и наследников. Раньше, до принятия новых норм, если мусульманин уходил из жизни, к наследованию применялись нормы шариата. Как и в том случае, если немусульманин не составлял завещание.

Для вторых нормы изменились: если наступает наследственное событие резидентом либо гражданином ОАЭ, который немусульманин, тогда его супруга получает половину имущества, а остальное будет распределяться между детьми. Если детей нет, доля ребенка перейдет родителям умершего. Важный момент: если резидент является мусульманином, то к нему все равно будут применены нормы шариата, какие действовали ранее».

Конфессиональная принадлежность в Арабских Эмиратах определяется не только у граждан, но и у иностранцев, владеющих недвижимостью или другим имуществом. Сделать правила наследования понятнее для граждан других государств власти ОАЭ пытались еще несколько лет назад. Резиденты могли, например, оформить специальное завещание.

Однако этого почти никто не делал, отметила руководитель международно-правовой практики K&P Group Анастасия Симонова. Теперь же иностранцам не придется оформлять дополнительные документы, говорит она: «Появилось действительно много релокантов, иностранцев из разных стран, которые активно покупают здесь недвижимость и сюда переезжают. Но ранее существовала следующая проблема.

Дело в том, что к отношениям наследования всегда применялись местные нормы шариата, в соответствии с которыми деление было не совсем справедливым. К примеру, в случае смерти женатого мужчины большая доля переходила его сыновьям, меньшая — жене, а дочерям вообще ничего не оставалось.

Чтобы как-то справиться с этой проблемой, сначала в 2014 году ввели новое регулирование, согласно которому иностранцы смогли регистрировать свои завещания в дубайском международном финансовом центре и в соответствии с ним уже определять тот порядок наследования, который им казался наиболее предпочтительным, к которому нормы шариата бы не применялись.

Какой-то успешной судебной практики после этого не было, поскольку мало кто из иностранцев задумывается о составлении завещания, о его правильной регистрации, и проблему это не решило.

По новым правилам, даже если завещания нет, активы иностранца будут разделены между супругами и детьми вне зависимости от их пола».

Последние несколько лет власти Арабских Эмиратов смягчают нормы, основанные на мусульманских обычаях. В 2020 году они отменили наказание за употребление алкоголя без специального разрешения и позволили совместно проживать мужчинам и женщинам, которые не состоят в браке.

Арабские Эмираты в прошлом году стали одним из самых популярных направлений релокации у россиян. По данным Bloomberg, в 2022-м в Дубае зарегистрировали почти 90 тыс. сделок по покупке недвижимости — это стало абсолютным рекордом. Чаще всего среди нерезидентов ее приобретали граждане России.

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Елена Иванова