Эх, Дубаюшка, ухнем

ОАЭ и, в частности, Дубай стали одним из ключевых зарубежных направлений для россиян на фоне российско-украинского конфликта. Как место отдыха, транзитная точка и, главное, пункт релокации коммерческих операций. Именно Дубай в отличие от массовых Грузии, Армении и Турции оказался местом, куда перебирался средний и большой бизнес, включая многих топ-менеджеров, а следом — поставщики услуг для него. “Ъ” разбирался, с какими возможностями и трудностями сталкиваются предприниматели в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В прошлом году после начала военных действий на Украине сразу несколько стран ощутили серьезный наплыв россиян. Только за три квартала, по оценкам погранслужбы ФСБ, россияне совершили в Грузию 653 тыс. поездок, в Армению — 581,3 тыс. Наиболее востребованными направлениями, по данным Ассоциации туроператоров России, стали Турция, где поток россиян увеличился на 13%, до 5,3 млн человек, и ОАЭ, которые посетили 1 млн человек, что на 60% больше, чем в 2021 году.

Определить долю туристов и эмигрантов можно лишь по косвенным признакам. По данным властей Турции, в минувшем году в этой стране ВНЖ оформили около 153 тыс. россиян. А в Дубае, по данным базирующегося там брокера Betterhomes, россияне заняли первое место среди нерезидентов по покупке недвижимости. В основном апартаменты покупают предприниматели, решившие перевести бизнес в эмират, поясняют в компании по недвижимости Kalinka UAE. «В 2022 году ОАЭ стали особенно востребованы среди российских бизнесменов,— подтверждает управляющий директор компании "Аэроклуб", специализирующейся на бизнес-туризме, Юлия Липатова.— Их перелеты в Дубай выросли на 225%, а число ночевок в отелях ОАЭ — в 4,5 раза».

Российский бизнес выбирает ОАЭ из-за нейтральной позиции властей страны в отношении РФ. «У страны есть интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией, хотя в ОАЭ учитывают факт наличия антироссийских санкций со стороны Запада»,— отмечает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев (см. интервью). По предварительным данным, обнародованным в декабре первым вице-премьером Андреем Белоусовым, по итогам 2022 года объем торговли РФ с ОАЭ вырос на 36%, до $7,5 млрд.

Толерантность на государственном уровне

По данным основателя сети гибких офисов CODE Гургена Шекояна (создал коворкинг в Дубае в 2022 году), с февраля по сентябрь 2022 года более 700 российских предприятий создали юрлица в ОАЭ — это примерно в семь раз больше год к году.

Основной интерес россиян сфокусирован на торговле и консалтинге, большинство из них — это индивидуальные предприниматели и стартаперы, говорят в базирующейся в Дубае CBD Corporate Services. Гурген Шекоян наблюдает серьезный приток российского бизнеса в 2022 году в сферах IT, маркетинга, криптовалюты, финансовых консультаций, образования, недвижимости и рекрутинга. За последний год в ОАЭ число только риэлторских агентств, созданных выходцами из России, увеличилось на треть, подтверждает брокер по недвижимости дубайского агентства HIVE Network Real Estate Марина Ганова.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская заметила, что российские франчайзи тоже стремятся выйти на рынок ОАЭ. По ее словам, аудитория каталога Franshiza.ru из ОАЭ с февраля 2022 года выросла на 78% за счет русскоязычного населения, которое, уехав туда, ищет бизнес для открытия. Среди тех, кто интересуется новым рынком, есть и крупные российские компании, включая ритейлера Fix Price, МТС-банк, застройщика «Пионер».

Дубай притягивает «толерантностью, закрепленной на законодательном уровне», объясняет коммерческий директор ГК «Пионер» Диана Нилиповская. Все кризисы ОАЭ прошли, извлекая для себя выгоду и даже во время геополитической нестабильности сохраняя привлекательность для бизнеса из разных стран, отмечает основатель ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов, работающий в Дубае более пяти лет.

Налоговая политика ОАЭ в целом считается самой либеральной и диверсифицированной в регионе, добавляет Гурген Шекоян. Сейчас, по его словам, в стране более 40 свободных зон, резиденты которых пользуются рядом преференций, например нулевой ставкой налога на прибыль и подоходного налога для владельцев бизнеса. Правда, уточняет господин Шекоян, резиденты зон могут вести бизнес в ограниченном режиме с территориями в ОАЭ, где не действует облегченный налоговый режим.

ОАЭ также выступают удобным хабом для развития во всех странах Ближнего Востока и Северной Африки, а это огромный растущий рынок с большим потенциалом, подчеркивает Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-Аналитики», открывшей в 2022 году офис в Дубае.

Дорогое направление релокации

Чтобы выйти на рынок ОАЭ, нужно получить лицензию, описывающую виды деятельности компании,— это автоматический процесс, рассказывает руководитель проектов Becar Asset Management в Дубае Александр Пестряков. Если компания покидает РФ, чтобы продолжить работу в ОАЭ, она создает там юрлицо, поясняет партнер BGP Liligation Виктория Дергунова, консультирующая бизнесменов по открытию компаний в Дубае.

В ОАЭ зачастую открывают представительства российские компании, которым необходимо наладить более комфортный канал расчетов с зарубежными контрагентами, осложнившихся в РФ после введения санкций, поясняет госпожа Дергунова. При этом, по словам Гургена Шекояна, представительство в ОАЭ не может само экспортировать, импортировать или продавать продукцию в стране и занимается в основном продвижением продукции и услуг головной компании. Другой вариант — открыть филиал, которому разрешено вести коммерческую деятельность, локализованную в стране, поясняет эксперт. Разница между филиалом и представительством существенная: в первом случае можно вести полноценный бизнес и получать прибыль, во втором — только проводить трансакции.

Примерный объем организационных расходов для открытия небольшой компании сейчас составляет $60–63 тыс., из которых оформление юрлица обойдется в $17,8 тыс., аренда офиса площадью 17 кв. м, к примеру, в районе Business Bay — $28,2 тыс. в год, оформление лицензии — $3 тыс., открытие банковского счета — $6,8–8,2 тыс., отмечает Марина Ганова. На этом рынке порог входа даже выше, чем в Европе, добавляет Александр Орлов. Дубай — достаточно дорогое направление для полной релокации, поэтому зачастую только топ-менеджеры и бенефициары живут там, а основной штат работников может находиться в странах с менее дорогой рабочей силой, например в Грузии или Армении, уточняет Михаил Бурмистров.

Несвободные зоны

Но затраты на открытие не самое сложное. Создание компании в ОАЭ занимает больше времени, чем в России, говорит совладелец ресторанного холдинга Tigrus (вышел на рынок Дубая осенью 2022 года) Хенрик Винтер. Сейчас сроки постоянно увеличиваются, а требования властей к компаниям ужесточаются, добавляет Гурген Шекоян. Здесь нельзя создать компанию-пустышку с номинальным гендиректором, как в России, предупреждает Виктория Дерунова. Хотя, по словам Михаила Бурмистрова, иногда россияне регистрируют компанию только для получения Emirates ID.

Есть и другая специфика, неочевидная с первого взгляда. Так, многие бизнесмены выбирают свободные от налогообложения зоны, где потом очень сложно открыть корпоративные счета, поясняет Виктория Дергунова. Некоторые делают это по советам местных провайдеров, имеющих агентские соглашения с конкретными зонами, и нацелены на конвейерную работу именно с ними, не практикуя индивидуальный подход, подчеркивает она, другие пытаются сэкономить на налогах.

При регистрации в свободной зоне могут возникнуть проблемы с получением лицензий при расширении или изменении профиля бизнеса, добавляет госпожа Дергунова. Очень сложно, уточняет Михаил Бурмистров, происходят, в частности, регистрация и лицензирование бизнеса для оказания услуг конечным потребителям и местному населению. В этом случае, по его словам, существенно дешевле и быстрее выкупить готовый бизнес с имеющимися лицензиями. Если компания хочет сотрудничать с местными партнерами по поставке определенных товаров, нужно проверить, есть ли в выбранной для ее регистрации зоне склады для хранения, добавляет госпожа Дерунова.

Бессчетные трудности

Существуют трудности и с личными счетами. Банки ОАЭ, говорит Александр Пестряков, перестали открывать их для россиян либо готовы рассмотреть такую возможность при наличии статуса Elite, Gold или Platinum. Например, продолжает он, в Commercial Bank of Dubai сейчас нужно положить депозит в размере 400 тыс. дирхамов, или около $108 тыс., после чего банк приступит к рассмотрению возможности открыть счет, без гарантий. Другие банки вообще не открывают счета, ссылаясь на внутренние правила.

Сейчас и юрлица сталкиваются с проблемами открытия счетов — процедура может затянуться на полгода, говорит гендиректор Kalinka UAE Александр Шибаев. Банков в стране мало, а требования к предпринимателям, особенно из РФ, высокие.

Отношения с банками осложняются каждый месяц с нарастанием антироссийских санкций, подтверждает Хенрик Винтер. Поэтому иногда компании с российскими бенефициарами в ОАЭ используют счета в других странах, а лица с двойным гражданством открывают бизнес на паспорта Евросоюза или Израиля, говорит господин Бурмистров. По его словам, в ОАЭ «банки более консервативные», и отказ одного с высокой вероятностью приведет к тому же шагу других.

Иногда у компаний возникают проблемы при доказательстве источника происхождения средств при открытии счетов, когда предоставляются выписки из российских санкционных банков, отмечает Виктория Дерунова. Но есть лазейки — например, могут помочь фирмы, которые сопровождают регистрацию бизнеса и открытие счетов, имея определенные договоренности с банками, добавляет Александр Пестряков.

Для девелоперов взаимоотношения с банками ОАЭ заметно отличаются от российской практики. Если в РФ банк может выделить 90% кредитных средств, необходимых для строительства жилья, то в ОАЭ девелопер должен вложить в проект не менее 50% своих средств, говорит Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group, открывший представительство в Дубае.

Привлечь капитал вне кредитных организаций также тяжело. Для выдачи займа между компаниями вне рамок одного холдинга займодавцу необходимо получить специальную лицензию, предупреждает Виктория Дерунова. Получить заемные средства на запуск бизнес-проекта, по словам Гургена Шекояна, и вовсе невозможно: для этого потребуется аудит баланса предприятия за последние три года с положительными показателями и индикаторами роста.

При этом в ОАЭ нельзя брать на себя обязательства, договариваться с арендодателями и поставщиками, пока у компании нет юрлица и банковского счета, добавляет Хенрик Винтер. По словам Александра Орлова, арендодатели в ОАЭ в основном несколько крупных девелоперов, «что говорит о монополизации рынка, высоких ставках аренды и депозитах». Алкогольный рынок работает по тому же принципу и контролируется всего двумя компаниями, из-за чего цены на алкоголь вдвое выше европейских, отмечает ресторатор.

Арендодатели в ОАЭ абсолютно не гибкие, замечает Хенрик Винтер. По его словам, если в России собственник и арендатор садятся за стол и обсуждают условия, то в Эмиратах все иначе. Договор аренды уже составлен владельцем объекта и обсуждению не подлежит. Сам договор арендатор не увидит без трехмесячного депозита. При аренде торговых площадей, на которые есть конкуренция, компаниям из РФ будут предлагать «несколько иные условия», чем остальным, говорит Александр Пестряков. Открытие российского бизнеса — это «потенциальные риски для владельца объекта, которые он пытается заложить в цену договора».

Между тем первый попавшийся офис купить нельзя: для компаний существуют требования в зависимости от вида лицензии и количества сотрудников, отмечает Гурген Шекоян. Если компания зарегистрирована в одной из свободных зон, то офис может быть только там и нигде больше. Для покупки и аренды офиса в остальных частях города придется открывать другую компанию с местным партнером, услуги которого стоят 20–30 тыс. дирхамов ($5,4—8,1 тыс.) в год, уточняет Александр Пестряков.

Процесс продолжается

В результате в ОАЭ подчас не приживается даже крупный российский бизнес. В декабре 2022 года первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что из-за западных санкций банк столкнулся с серьезными ограничениями в работе офиса Sberinvest Middle East в Абу-Даби и закрывает его. Хотя ОАЭ формально не присоединились к санкциям, банковский и консалтинговый бизнес в стране «находится в зоне контроля со стороны американских регуляторов», поясняет Александр Пестряков.

Российские предприниматели опасаются дополнительного санкционного давления на ОАЭ, которое повлечет негативные последствия для их капитала, отмечает Алексей Новиков. Пока, несмотря на ограничения по движению капитала, инвестированию в международные компании и выводу средств за границу, предприниматели из РФ имеют возможность найти решение проблем и продолжить работу, признает он. Однако, полагает эксперт, если ситуация усложнится, есть вероятность, что проекты в ОАЭ с участием российского капитала столкнутся с еще более серьезными сложностями.

Впрочем, уверен Михаил Бурмистров, на фоне регулярных слухов о новых волнах мобилизации топ-менеджеры и бизнесмены «стараются минимизировать риски и продолжат миграцию в ОАЭ, причем процесс продолжится не только в краткосрочной перспективе».

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Халиль Аминов