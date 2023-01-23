Дубай переманил мероприятия

Организаторы вечеринок освоили Дубай, на мероприятиях они зарабатывают втрое больше, чем в Москве. Российские ивент-агентства активно выходят на местный рынок, выяснил “Ъ FM”. В Объединенных Арабских Эмиратах вырос спрос на вечеринки, а заодно и бюджеты. На днях там выступила Бейонсе и заработала $24 млн. Ее шоу на открытии отеля Atlantis The Royal стало первым для певицы за четыре года. Как отдыхает Дубай? И сможет ли российский бизнес на этом заработать? Разбирался Иван Корякин.

О выступлении Бейонсе в Дубае можно долго рассказывать: наряды, гости, погоня за билетами — это главная тема светских хроник. Но достаточно посмотреть на шоу в цифрах: $1,5 млрд инвестиций в отель Atlantis the Royal, $100 тыс. за сутки — стоимость пентхауса, где остановилась Бейонсе, $24 млн составил ее гонорар за выступление. Кстати, первое за четыре года, а с таким вознаграждением, как отмечают обозреватели, певица может отдыхать еще лет пять. Что еще немаловажно — комфортные +20 … +25 градусов.

Именно с наступлением холодов в Северном полушарии в Дубае начался высокий сезон. Особенно в его российском сегменте, учитывая, сколько состоятельных соотечественников там высадились. Их развлекали Валерий Меладзе, Игорь Николаев, группа «Ленинград», Иван Ургант, даже Олег Газманов — все в Дубае.

И зарабатывают там едва ли, как Бейонсе, но точно больше, чем в Москве, говорит основатель ивент-агентства в Дубае Elegant Moment Элина Белкова: «В Дубае проводится много корпоративных праздников. В период новогодних праздников здесь выступало много звезд, в ночных заведениях они выходят на сцену и сейчас. Гонорары выше, чем в России — сотни тысяч долларов. Насколько я знаю, у отечественных исполнителей гонорар в Москве ниже, а выездные мероприятия всегда дороже».

Стоимость мероприятия в Дубае вдвое-втрое выше, чем в Москве. Корпоратив на 200 человек — это минимум 8 млн руб. Но ценник постепенно снижается из-за роста предложения, говорит основатель и партнер ивент-агентства Private Case LLC в Дубае Павел Воронцов. По его мнению, тенденция продолжится: «Появилось очень много игроков на рынке, цены поползли вниз. От этого никто не выигрывает. Таким образом рынок отворачивается от этого русскоязычного сегмента. Сейчас они отработают всех клиентов, которые пока еще имеют деньги. Как только средства начнут заканчиваться, разговор будет другой. Половина точно исчезнет, особенно организаторы каких-то невнятных мероприятий, тарологи, психологи».

Дубай, как сейчас говорят, «превращается в резервную копию Москвы». Россияне покупают там недвижимость, открывают рестораны, на местный рынок планирует выйти МТС-банк, ритейлер Fix Price, девелоперы «Самолет» и «Пионер». Блогеры, коучи, модели, тарологи, фитнес-тренеры.

Проблема лишь в том, что вся эта публика, скорее всего, разъедется, как только наступит лето, говорит основатель и руководитель агентства Markevich Event Белла Скляр: «Как правило, на летний период все уезжают в Турцию или Европу, в Россию и так далее, потому что температура достигает +50. Там не то что мероприятия проводить, там просто невозможно находиться. Сезон длится 9-10 месяцев в году, мы теперь ориентируемся на это».

Повысится не только температура, с 1 июня Объединенные Арабские Эмираты впервые введут девятипроцентный налог на прибыль, хотя резидентов зон свободной торговли он не коснется. К тому моменту многие и так закроют на бизнес, полагают на рынке. А те, кто освоятся и переживут жару, возможно, получат шанс дождаться следующего концерта Бейонсе.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".