Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

La Razon: премьер-министр Испании Санчес сегодня посетит Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес сегодня, 22 февраля, посетит Украину, узнала газета La Razon. По информации издания, поездка будет проходить в условиях «строжайшей секретности».

Педро Санчес

Педро Санчес

Фото: Johanna Geron/Pool, Reuters

Педро Санчес

Фото: Johanna Geron/Pool, Reuters

Как отмечает La Razon, визит Педро Санчеса не был предусмотрен в официальной повестке дня председателя испанского правительства также по соображениям безопасности. Поездка господина Санчеса проходит в рамках «обязательства Испании перед союзниками», отмечает издание.

Ранее сегодня, 22 февраля, министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что страна передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 после ремонта. По ее словам, в случае необходимости Испания может отправить Киеву и большее количество танков.

20 февраля в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден. О его поездке не знали многие в Белом доме и Пентагоне. После его визита Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $460 млн. Господин Байден рассказал, что союзники согласовали для Украины поставки 700 танков.

Подробнее о визите Джо Байдена в Киев — в материале «Ъ» «И грянул Джо».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...