La Razon: премьер-министр Испании Санчес сегодня посетит Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес сегодня, 22 февраля, посетит Украину, узнала газета La Razon. По информации издания, поездка будет проходить в условиях «строжайшей секретности».

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Фото: Johanna Geron/Pool, Reuters Педро Санчес

Фото: Johanna Geron/Pool, Reuters

Как отмечает La Razon, визит Педро Санчеса не был предусмотрен в официальной повестке дня председателя испанского правительства также по соображениям безопасности. Поездка господина Санчеса проходит в рамках «обязательства Испании перед союзниками», отмечает издание.

Ранее сегодня, 22 февраля, министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что страна передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 после ремонта. По ее словам, в случае необходимости Испания может отправить Киеву и большее количество танков.

20 февраля в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден. О его поездке не знали многие в Белом доме и Пентагоне. После его визита Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $460 млн. Господин Байден рассказал, что союзники согласовали для Украины поставки 700 танков.

Подробнее о визите Джо Байдена в Киев — в материале «Ъ» «И грянул Джо».

Милена Костерева