И грянул Джо

Президент США Джо Байден приехал в Киев с необъявленным визитом в девятую годовщину расстрела активистов на Майдане. По словам главы Белого дома, он решился на такой шаг, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». В Киеве господин Байден анонсировал новый пакет военной помощи, а президент Украины Владимир Зеленский заверил, что обсудил с коллегой поставки дальнобойных ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден стал последним из лидеров стран G7, кто за год конфликта посетил Украину

Фото: Gleb Garanich, Reuters Джо Байден стал последним из лидеров стран G7, кто за год конфликта посетил Украину

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Утро 20 февраля началось с сообщений о небывалых пробках и перекрытиях в Киеве. Местные журналисты, попытавшиеся найти причины повышенных мер безопасности, сперва выяснили информацию о прибытии в украинскую столицу некоей израильской делегации, потом к ней добавился визит главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. Однако журналисты и блогеры тут же припомнили, что далеко не все иностранные лидеры, за последний год побывавшие на Украине, удостаивались столь масштабных мер по обеспечению безопасности. Добавил интриги замглавы МИД Украины Андрей Мельник, заявивший о подготовке «сюрприза» и скором прибытии в Киев «важных, главных партнеров». В этот момент над Польшей у границы с Украиной в небе описывали круги три американских разведывательных самолета, предназначенных для обнаружения каких-либо опасностей в небе, будь то истребители, бомбардировщики или ракеты.

Простое сопоставление фактов приводило к однозначному выводу: к Владимиру Зеленскому едет Джо Байден. Хотя буквально накануне официальные и анонимные представители администрации президента США настойчиво уверяли, что глава Белого дома 21 февраля прилетит в Польшу и этим ограничится. Американские СМИ со ссылкой на помощников президента США сообщали, что в окружении господина Байдена его появление в Киеве сочли «неоправданным риском». Их будто бы совсем не смущало, что хозяин Овального кабинета остается единственным лидером западных стран G7, за год конфликта не побывавшим на украинской земле.

Судя по всему, то яростное отрицание, с которым команда Джо Байдена отвергала любую идею его поездки в Киев, оказалось частью кампании по подготовке визита. Цель — убедить всех, кого это могло заинтересовать, в том, что президента США в украинской столице не будет.

Даже по прибытии в Киев, куда господин Байден добрался на поезде, президент не сразу обнаружил себя. Лишь спустя несколько часов первые кадры все-таки попали в СМИ. Видео, запечатлевшее прогулку президентов США и Украины по Михайловской площади, было снято издалека, однако получилось под стать мировой обстановке и сложившейся за последний год на Украине ситуации: Джо Байден в сопровождении Владимира Зеленского шел по Киеву под оглушительный вой сирены ПВО.

«В то время как мир готовится к годовщине жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разобщен… Но он был глубоко неправ… За последний год США создали коалицию из стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой,— и эта помощь будет продолжаться»,— заявил Джо Байден.

Во время визита президент США анонсировал новые пакеты военной помощи, об одном из которых — на $500 млн — он намерен официально объявить во вторник. Ожидаются поставки артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем, радаров для наблюдения за воздушным пространством. Кроме того, глава Белого дома пообещал ввести очередные санкции против представителей российских элит и компаний, связанных с оборонной промышленностью.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что обсудил с коллегой поставки дальнобойных вооружений. Впрочем, чем закончилось это обсуждение, пока неизвестно.

Президент Украины заверил, что результаты визита господина Байдена будут «видны на поле боя».

По словам Джо Байдена, несмотря на готовность Вашингтона поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», впереди всех ждут «тяжелые дни, недели и годы». «Год спустя Киев стоит, и Украина стоит, демократия стоит. Американцы поддерживают вас, и весь мир поддерживает вас»,— заверил президент США украинского коллегу.

Алексей Забродин