Кулеба считает, что Китай может сыграть сдерживающую роль в действиях РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай может «сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России» из-за особых отношений с Москвой. Он отметил, что в основе договоренностей о мире не может быть никаких территориальных уступок со стороны Киева.

«Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившихся отношений между Китаем и Россией»,— сказал господин Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по изданию «Страна.ua»). По мнению министра, Китай должен подтвердить «основополагающий принцип как для Китая, так и для Украины — территориальную целостность». «Никакие компромиссы невозможны в отношении территориальной целостности Украины или любой другой страны мира»,— добавил он.

Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отвечающий за внешнюю политику, во время Мюнхенской конференции объявил, что до конца февраля Пекин представит план политического урегулирования конфликта вокруг Украины. По данным источников «Ъ», китайская сторона планирует обнародовать свой план 24 февраля.

О конференции — в материале «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Леонид Уварчев