Bloomberg: план Китая по украинскому урегулированию может включать призыв к прекращению поставок оружия

Агентство Bloomberg узнало детали китайского плана по украинскому урегулированию, среди прочего в нем будет содержаться призыв к прекращению поставок оружия Киеву. Об этом на условиях анонимности сообщили европейские чиновники, знакомые с документом.

18 февраля о намерениях Китая до конца февраля представить мирный план урегулирования конфликта на Украине сообщил самый высокопоставленный дипломат Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. По данным источников «Ъ», план может быть обнародован 24 февраля.

Хотя Китай не обнародовал подробности мирного плана, господин Ван рассказал, что предложение будет включать призывы к уважению территориальной целостности, к защите ядерных объектов и к противодействию использованию биохимического оружия.

Предполагалось, что 20–21 февраля состоится визит Ван И в Москву. Сегодня, 20 февраля, источник ТАСС, близкий к организации визита, сообщил, что высокопоставленный китайский дипломат может прибыть в Москву завтра, 21 февраля.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Мария Федотова