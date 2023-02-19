Китай ухватился за главное

Самый высокопоставленный дипломат Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И прибыл с визитом в Москву — финальный пункт его европейского турне, завершающегося 22 февраля. Главной целью его поездки стало повышение роли Пекина в украинском урегулировании. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сообщил о наличии у КНР мирного плана, который будет обнародован к годовщине начала российской военной операции (см. статью на этой странице). Активизация китайской дипломатии призвана ускорить разрешение кризиса, несущего Пекину растущие издержки в отношениях с Западом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И

Фото: Пресс-служба МИД России Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И

Фото: Пресс-служба МИД России

«Ван И проведет углубленный обмен мнениями с российской стороной по развитию отношений КНР и РФ на новом этапе, а также по острым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес»,— заявил накануне ожидающегося 20–21 февраля визита в Москву главного китайского дипломата официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, Пекин намерен использовать этот визит как возможность для продвижения двусторонних отношений с Россией и намерен вместе с Москвой защищать законные права и интересы двух стран, а также играть позитивную роль в обеспечении мира на международной арене.

Накануне поездки Ван И в Москву появились утечки, что одной из тем переговоров станет подготовка к визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который, как ожидается, может пройти этой весной.

Впрочем, программу встреч Ван И в Москве стороны до последнего момента предпочли не афишировать.

Европейское турне главного китайского дипломата Ван И, в программу которого были включены визиты во Францию, Италию, Венгрию, Германию и Россию, а также участие в 59-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности стали его первыми международными смотринами в новом для него статусе партийного деятеля, политика, отвечающего за отношения Пекина с внешним миром. Возглавлявший ранее МИД КНР, в декабре прошлого года Ван И пошел на повышение, уступив свое прежнее кресло бывшему послу в США Цинь Гану. Это придало больший вес его общению с западными политиками, начавшемуся 14 февраля. Помимо европейских лидеров в их числе оказался и отменивший свой визит в КНР из-за скандала с китайским аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен.

Так и не состоявшаяся в Пекине встреча двух давних знакомых — Энтони Блинкена и Ван И — прошла с двухнедельным опозданием и на ничейной территории — на полях Мюнхенской конференции, при этом не дав ни малейшего повода считать, что в отношениях США и Китая может начаться потепление.

В преддверии переговоров Ван И в Москве Энтони Блинкен перечислил то, что Вашингтон будет считать для себя пересечением Пекином «красных линий» в его отношениях с Москвой.

«Совершенно ясно, что есть то, что Китай не может делать и что ему не следует делать. Под этим мы имеем в виду предоставление России военной техники или систематический обход санкций, которые призваны оказывать давление на Россию, чтобы положить конец этой агрессии»,— заявил Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон крайне озабочен тем, что «Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», и предупреждает о том, что такой шаг мог бы иметь для него крайне серьезные последствия. «По состоянию на сегодняшний день мы не можем сказать, что Китай систематически поставляет военную помощь России или обходит санкции. Это то, за чем мы очень пристально следим»,— заявил Энтони Блинкен.

Свою озабоченность тем, что после начала российской военной операции Пекин «углубил взаимоотношения с Москвой», выразила в Мюнхене и вице-президент США Камала Харрис.

Однако китайская сторона уже дала понять, что считает неприемлемыми попытки диктовать, какими должны быть ее отношения с Россией.

«Мы никогда не смиримся с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений»,— говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте МИД КНР по итогам переговоров Энтони Блинкена и Ван И в Мюнхене.

Как следует из сообщения, в ходе встречи с главой американской дипломатии Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и являются внутренним делом в рамках суверенитета двух независимых государств. «США, будучи крупной державой, должны способствовать политическому урегулированию кризиса, а не подливать масла в огонь и пользоваться возможностью для извлечения выгоды»,— убежден Ван И.

На фоне никак не складывающегося диалога с США и дамоклова меча новых американских карательных мер в ходе своей европейской поездки накануне визита в Москву Ван И сделал главную ставку на общение с европейскими партнерами, занимающими ощутимо более мягкую позицию по отношению к Китаю.

Он стал настойчиво проводить мысль о том, что Пекин заинтересован в скорейшем мирном разрешении украинского конфликта и готов сыграть в этом самую активную роль.

При этом, по его словам, в своих дипломатических усилиях КНР намерена действовать в тесном взаимодействии с государствами Европы.

Таким образом, поездка Ван И выявила принципиальные различия в отношениях с европейскими союзниками США, которые через год после начала российской военной операции на Украине складываются у Москвы и Пекина. В то время как Москва рассуждает о «коллективном Западе» во главе с США, ведущем против нее необъявленную войну, Пекин проводит четкую грань между Америкой и ее западноевропейскими союзниками.

Активное участие европейцев в войне санкций против России не помешало Ван И накануне визита в Москву делать демонстративные жесты в сторону Европы и рассуждать о том, что европейская дипломатия способна сыграть конструктивную роль в украинском урегулировании — вместе с Китаем. Так, в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже Ван И отметил, что «по украинскому вопросу Китай твердо придерживается объективной и справедливой позиции, всегда стремится содействовать примирению и проведению мирных переговоров». «Китай придает большое значение роли Франции как крупной независимой страны и готов работать с международным сообществом, включая Францию, для поиска пути политического урегулирования и скорейшего прекращения огня и войны»,— заявил главный китайский дипломат.

«Чем более запутана ситуация, тем больше политических и дипломатических усилий необходимо применить, чтобы найти выход, который устроит все стороны»,— убеждал Ван И вице-премьера, главу МИД Италии Антонио Таяни.

«Он сказал много слов мира и сообщил мне, что Си Цзиньпин выступит с мирной речью в годовщину конфликта»,— сообщил по итогам переговоров Антонио Таяни.

В свою очередь, в беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И выразил мысль о том, что затягивание конфликта на Украине ведет к большему ущербу для Европы и риску таких инцидентов, как диверсия на «Северных потоках». «Мы понимаем озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса: чем сильнее затягивается этот кризис, тем больший ущерб наносится Европе, и инциденты, подобные взрыву на газопроводах "Северный поток", могут происходить время от времени»,— заявил Ван И, сообщив о готовности «усиливать взаимодействие с европейскими странами, включая Германию, чтобы способствовать скорейшей разрядке ситуации».

В свою очередь, в ходе состоявшейся в Мюнхене встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Ван И сформулировал главную задачу дипломатии Пекина на европейском направлении так: «Китай готов в полном объеме восстановить обмены с Германией и Европой во всех сферах, а также расширять взаимовыгодное сотрудничество и улучшать взаимопонимание».

Как выяснилось в ходе поездки Ван И, Пекин намерен активизироваться с целью разрешения украинского кризиса, несущего Пекину растущие издержки в отношениях с Западом. Накануне визита в Москву Ван И сообщил, что к годовщине начала специальной военной операции на Украине китайские власти подготовят документ о позиции Пекина по урегулированию украинского кризиса. По его словам, даже в сложнейших ситуациях «необходимо дать шанс миру».

Сергей Строкань