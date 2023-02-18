Член Политбюро ЦК КПК Ван И: Китай в феврале представит мирный план по Украине

Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отвечающий за внешнюю политику, объявил, что до конца февраля Пекин представит план политического урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом высокопоставленный китайский чиновник сообщил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса. В позиционном документе мы повторим предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса»,— уточнил он.

По словам Ван И, Китай в украинском вопросе «твердо стоит на стороне мира и диалога». «Мы убеждены, что эту кризисную ситуацию можно урегулировать только путем мирных переговоров»,— отметил он. В то же время китайский чиновник высказал предположение, что некоторые силы не хотят мира на Украине и их стратегические цели простираются за пределы этой страны. О ком именно идет речь, он не уточнил, но призвал «европейских друзей» «тщательно все обдумывать» и «предпринимать усилия для мирного решения проблемы».

Перед Ван И в Мюнхене выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что мира на Украине можно достичь поставками вооружений и укреплением потенциала украинской армии. «Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация. Единственный путь гарантировать прочный и справедливый мир на Украине — это дать им военную поддержку»,— заявил он. Генсек НАТО признал, что «многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта». Но дал понять, что он с этим не согласен: «Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы (президента РФ Владимира.— "Ъ") Путина гораздо выше».

Российскую делегацию в этом году в Мюнхен не позвали, однако в Москве заявили, что и сами не поехали бы на эту конференцию.

Официальные лица Китая неоднократно призывали Россию и Украину прекратить военные действия. В сентябре Ван И, тогда возглавлявший китайский МИД, на заседании Совбеза ООН призвал международное сообщество содействовать переговорам России и Украины. Вчера, 17 февраля, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину вернуться к мирным переговорам и прекратить огонь.

Как началась конференция по безопасности — в публикации «Ъ» «Глядя из Мюнхена».