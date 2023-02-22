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Владимир Путин встретился с Ван И

Президент России Владимир Путин принял в Кремле члена Политбюро ЦК КПК, заведующего канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Господин Ван заявил, что российско-китайские отношения выдержали давление со стороны Запада и развиваются стабильно. Владимир Путин подчеркнул, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина в России.

Владимир Путин и Ван И

Владимир Путин и Ван И

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Ван И

Фото: пресс-служба президента РФ

«Отношения РФ и КНР не направлены против третьих стран, но и не поддаются давлению третьих стран»,— сказал Ван И во время встречи (цитата по сайту Кремля).

Президент России заявил, что сейчас международные отношения приобрели более острый характер, чем до «распада двуполярной системы».

«Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше»,— добавил Владимир Путин.

По его мнению, товарооборот России с Китаем до 2024 года достигнет $200 млрд. По итогам 2022 года он составил $190 млрд.

18 февраля Ван И сообщил о намерениях КНР представить мирный план урегулирования ситуации на Украине. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе дипломат подчеркнул, что Китай будет способствовать мирному урегулированию конфликта.

О роли Ван И в украинском урегулировании — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

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