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Коммерсантъ FM
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Врио главы московского управления МЧС госпитализирован после ДТП по пути на пожар

Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по Москве Юрий Ткаченко и его водитель пострадали в ДТП. Они ехали на пожар в центр города, где шесть человек погибли и девять пострадали.

Господин Ткаченко и его водитель госпитализированы, сообщило ГУ МЧС по Москве «РИА Новости». Их состояние не уточняется. Ведомство отметило, что «виновник аварии и другие участники движения не пострадали».

Пожар произошел в здании на Международной улице. В нем располагается гостиница МКМ, однако, по предварительной информации, возгорание произошло в квартирах бывшего общежития в этом же здании. Причиной мог быть поджог.

Леонид Уварчев

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