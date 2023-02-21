Шесть человек погибли, девять пострадали при пожаре в Москве

Жертвами пожара в центре Москвы стали шесть человек, в том числе два ребенка. Еще не меньше девяти человек пострадали. Пожар произошел в здании, где находится гостиница МКМ, однако, по предварительной информации, загорелась часть, где находятся квартиры бывшего общежития. Причиной пожара мог быть поджог.

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Сообщение о пожаре на Международной улице, 15 поступило в МЧС в 21:20. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 300 кв. м. К 22:32 он был локализован, к 23:43 — ликвидирован. Как сообщило МЧС РФ в Telegram, было эвакуировано 200 человек.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Очевидцы рассказали, что один из жильцов квартиры «поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, и начался пожар».

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту несоблюдения требований пожарной безопасности. ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности).

Леонид Уварчев