Шесть человек погибли, девять пострадали при пожаре в Москве

Жертвами пожара в центре Москвы стали шесть человек, в том числе два ребенка. Еще не меньше девяти человек пострадали. Пожар произошел в здании, где находится гостиница МКМ, однако, по предварительной информации, загорелась часть, где находятся квартиры бывшего общежития. Причиной пожара мог быть поджог.
Сообщение о пожаре на Международной улице, 15 поступило в МЧС в 21:20. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 300 кв. м. К 22:32 он был локализован, к 23:43 — ликвидирован. Как сообщило МЧС РФ в Telegram, было эвакуировано 200 человек.
По предварительной информации, причиной пожара стал поджог, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Очевидцы рассказали, что один из жильцов квартиры «поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, и начался пожар».
Прокуратура Москвы проводит проверку по факту несоблюдения требований пожарной безопасности. ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности).