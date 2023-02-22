Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до семи

Умер один из пострадавших при пожаре в здании, где находятся отель и бывшее общежитие, в центре Москвы. Общее число погибших увеличилось до семи человек, еще 11 получили ранения, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно»,— рассказал собеседник агентства.

Инцидент случился накануне вечером, 21 февраля. Пожар произошел в здании, где находится гостиница МКМ, однако, по предварительным данным, загорелась часть, где находятся квартиры бывшего общежития. СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности). По пути на пожар врио главы московского управления МЧС Юрий Ткаченко попал в ДТП, он и его водитель были госпитализированы.

Лаура Кеффер