Ван И: благодаря усилиям Си и Путина отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что ожидает «выхода на новые договоренности». По словам Ван И, Пекин и Москва «сохраняют стратегическую решимость» и раскрывают потенциал многопланового сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ван И и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития. Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности»,— считает он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Лавров сказал, что отношения России и Китая динамично развиваются, «несмотря на высокую турбулентность на мировой арене». «Мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН»,— утверждает российский министр.

Их встреча проходит в Москве. Вчера, 21 февраля, Ван И также встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Китайский МИД сообщил, что стороны среди прочего «выразили готовность противостоять запугиваниям». Кремль не исключал встречи Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным.

О поездке китайского дипломата в Москву — в колонке Сергея Строканя «Операция "И"».

Лаура Кеффер