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Коммерсантъ FM
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Ван И договорился с Патрушевым «противостоять всем формам запугивания»

Министерство иностранных дел КНР опубликовало комментарий к переговорам руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, которые состоялись 21 февраля в Москве. Как утверждается, стороны выразили готовность противостоять запугиваниям, заявили о необходимости поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против менталитета холодной войны и блокового противостояния.

«Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира»,— говорится в сообщении МИД Китая.

Детали разговора по российско-украинскому конфликту не приводятся. МИД КНР только констатирует обмен мнениями «по украинскому вопросу».

Российская сторона сообщала о переговорах накануне, 21 февраля. Тема беседы не разглашалась. На сегодня, 22 февраля, запланированы переговоры Ван И с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кремль не исключал встречи с президентом Владимиром Путиным.

Зачем главный китайский дипломат прилетел в Москву — в колонке Сергея Строканя «Операция "И"».

Леонид Уварчев

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