Ван И прибыл на встречу с Сергеем Лавровым в Москве

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И прибыл на переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Их встреча пройдет в Доме приемов МИД РФ в Москве, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И и Сергей Лавров

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova Ван И и Сергей Лавров

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

Накануне китайский дипломат встретился в столице с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. По данным МИД Китая, стороны выразили готовность противостоять запугиваниям, заявили о необходимости поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против менталитета холодной войны и блокового противостояния. Кремль не исключал встречи Ван И с президентом Владимиром Путиным.

О том, зачем китайский дипломат прилетел в Москву, читайте в колонке Сергея Строканя «Операция "И"».

Лаура Кеффер