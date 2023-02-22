Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ван И прибыл на встречу с Сергеем Лавровым в Москве

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И прибыл на переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Их встреча пройдет в Доме приемов МИД РФ в Москве, сообщает «РИА Новости».

Ван И и Сергей Лавров

Ван И и Сергей Лавров

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

Ван И и Сергей Лавров

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

Накануне китайский дипломат встретился в столице с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. По данным МИД Китая, стороны выразили готовность противостоять запугиваниям, заявили о необходимости поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против менталитета холодной войны и блокового противостояния. Кремль не исключал встречи Ван И с президентом Владимиром Путиным.

О том, зачем китайский дипломат прилетел в Москву, читайте в колонке Сергея Строканя «Операция "И"».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...