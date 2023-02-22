Операция «И»

Восьмидневное турне самого высокопоставленного китайского дипломата, члена Политбюро Компартии Китая Ван И, начавшееся на прошлой неделе в Париже, финиширует в Москве, причем накануне годовщины специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заранее официальная программа визита и его сроки не разглашались, что породило многочисленные догадки по поводу того, в чем будет состоять смысл миссии Ван И. Прежде всего возник соблазн сделать вывод, что визит должен продемонстрировать солидарность Пекина с Москвой, продолжающей операцию на Украине, и показать, что у РФ всегда будет надежный китайский тыл. Многие почему-то убеждены, что Китай готов и дальше пассивно и терпеливо ждать окончания украинского конфликта.

Однако, оценивая новую игру Пекина, начатую в ходе первой в этом году зарубежной поездки главного китайского дипломата, есть все основания полагать, что, несмотря на готовность продолжать демонстрировать солидарность с Россией, Ван И прилетел в Москву с другой целью. Эта цель — послать Москве четкий сигнал, что продолжающееся противостояние России и Запада, в центре которого оказалась Украина, становится все более болезненным и создающим все больше проблем для Китая.

Пекин, несущий потери из-за разрушения логистических цепочек мировой торговли и многочисленных рестрикций, испытывает явный дискомфорт. Выставленные Западом «красные флажки», за которые нельзя заходить, каждый раз вынуждают КНР ломать голову над тем, как эту ситуацию обходить. Поэтому-то Пекин и не хочет ждать, когда ситуация разрешится — он намерен пытаться способствовать ее скорейшему разрешению.

Задачи Ван И в Москве невозможно понять в отрыве от того, что до этого происходило с его участием в Париже, Риме и на конференции по безопасности в Мюнхене. В европейских столицах и центрах принятия решений Ван И попытался представить Китай не только экономической сверхдержавой, но и геополитическим игроком, способным брать на себя инициативу глобального кризисного менеджмента. Предлагая Пекин в качестве нового локомотива дипломатического процесса по Украине, Ван И призывал западных лидеров форсировать усилия по достижению мира, а не уповать на бессрочную войну с Россией до победного конца.

Как ожидается, уже на этой неделе китайский мирный план по Украине обнародует председатель КНР Си Цзиньпин. По информации агентства Bloomberg, этот план будет включать в себя призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву. Нельзя исключать и того, что при определенных обстоятельствах Пекин будет готов предложить свои услуги по реконструкции украинского пространства после достижения мирного соглашения.

Новые амбиции проявляются и в обнародованной в день приезда Ван И в Москву китайской концепции глобальной безопасности. Ее целью провозглашается «устранение коренных проблем международных конфликтов». На первый взгляд звучит утопично, тем более что никакие дипломатические успехи Пекина не нужны Вашингтону. Для Америки эти успехи обернулись бы ее поражением. Но как бы то ни было, накануне годовщины спецоперации Китай сделал замах на новый для него миротворческий проект, реализации которого и должна способствовать операция «И» в Москве.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”