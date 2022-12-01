Мы за сценой не постоим

Интерес граждан к концертам, резко упавший после объявления о мобилизации 21 сентября, восстанавливается быстрее, чем после провала в начале военных действий на Украине, следует из данных Ticketscloud. Тенденцию подтверждают билетные сервисы. По словам экспертов, на ситуацию повлияла сезонность, начало новогодних продаж и «стремление зрителей переключиться». Но рост не спасет сегмент от общего падения по итогам года. В сервисах рассчитывают частично компенсировать его за счет продаж билетов в театры и на выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием сервиса для организаторов мероприятий Ticketscloud о спросе на концерты этой осенью. По данным компании, с 21 сентября по 2 октября наблюдалось падение продаж билетов на 30%, а число заявок на их возврат выросло более чем вдвое по сравнению со среднегодовым. Однако уже через три недели после объявления мобилизации (с 12 октября) рост продаж билетов составил 25%, а в период с 31 октября по 6 ноября спрос вернулся на «домобилизационный» уровень. С 7 ноября Ticketscloud зафиксировал рост продаж на 35% по сравнению с периодом максимального спада и на 5% по сравнению с неделей перед объявлением мобилизации. «Падение и последующая стагнация в период февральских событий держались больше пяти недель»,— подчеркивает основатель Ticketscloud Егор Егерев.

Сентябрьские события не повлияли на спрос в долгосрочной перспективе, как было в начале года, подтверждает руководитель «Яндекс Афиши» Дмитрий Субботин. На рубеже февраля и марта падение продаж в сервисе достигало 43%, а затем «долго не было устойчивого восходящего тренда». На неделе с 19 по 25 сентября снижение составило 21% относительно начала осени, с 3 октября продажи уже начали расти и еще через две недели вернулись к уровню середины сентября, говорит Дмитрий Субботин.

В «МТС Энтертейнмент» (управляет МТС Live и Ticketland) продажи билетов на концерты восстановились еще в конце октября, спустя месяц выросли на 72% по сравнению с первой неделей после объявления о мобилизации, или на 16% по отношению к началу сентября. В «Кассир.ру» «проседания осенью по концертному сегменту не фиксировали», заверила коммерческий директор группы Екатерина Каменева. «На концерты не спрос упал, а количество контента существенно сократилось»,— считает госпожа Каменева. Как рассказывал “Ъ” 2 сентября, число концертов снизилось на фоне отмены туров иностранных артистов и эмиграции или отказа от выступлений до 30% российских.

По мнению Егора Егерева, основным фактором роста рынка в ноябре стал «разгар сезона» — как концертов, так и скидок, включая «черную пятницу». На рост влияет также «значительное сокращение контента в кино и на ТВ», отмечают в «МТС Энтертейнмент». Дмитрий Субботин добавляет, что осенью в сервисах появляются билеты на новогодние мероприятия, в ноябре они составили 8% от общего числа заказов.

В целом есть общий рост спроса, считает общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских: «Зритель устал быть в состоянии бесконечной тревоги и видит возможность переключиться». Некоторые «оставшиеся активными российские артисты», раньше собиравшие только 60–70% залов, сейчас заполняют их на 80–90% или «выходят на аншлаг», добавляет она. Хотя, уточняет омбудсмен, в Москве «продажи все еще проседают, спрос быстрее растет в регионах».

Текущее восстановление не сможет покрыть общее годовое падение рынка, в Ticketscloud ожидают его на уровне 15%. Сервисы рассчитывают компенсировать его за счет других направлений. «Стало больше посетителей на театральных площадках, увеличился поток в музеи, на выставки»,— поясняет Екатерина Каменева. В «МТС Энтертейнмент» подтверждают, что из концертного сегмента зрители «перетекают в мюзиклы, театры, на выставки».

Валерия Лебедева