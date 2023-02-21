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Коммерсантъ FM
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Склоны готовятся к ажиотажу

Можно ли еще забронировать отдых на горнолыжных курортах в Подмосковье

Горнолыжные курорты Московской области готовятся к наплыву туристов на февральские праздники. В этом году у россиян будет четыре выходных дня подряд, с 23-го по 26-е февраля. Вместе с тем свободных мест в отелях рядом со склонами в регионе практически не осталось.

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Сложнее всего забронировать номер на первую половину каникул, ближе к уикенду ситуация лучше, рассказали “Ъ FM” в горнолыжном комплексе «Волен» под Дмитровом:

«В отеле можно остаться с 24-го до 26-го февраля. Есть номера только категории "стандарт" и один полулюкс, но только на ночь с 24-го по 25-е, потом придется переехать. На 23-е число уже все забронировано. Проживание в "стандарте" с трехразовым питанием и прокатом оборудования обойдется в сутки в 17,1 тыс. руб. на двоих. Мы ожидаем, что будет много посетителей в течение всех выходных. Сейчас же еще время школьных каникул».

Какие направления выбирают горнолыжники

Какие направления выбирают горнолыжники

По словам собеседников “Ъ FM”, желающие провести выходные на подмосковных горнолыжных курортах редко обращаются за помощью к туроператорам. Как правило, жители столицы выезжают за город на один день и редко бронируют номера в гостиницах, объяснил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«Особенность подмосковных и отчасти столичных горнолыжных курортов в том, что здесь из-за близости к Москве туристы избегают ночевок в этих местах, то есть они приезжают рано утром, катаются, кто сколько сможет, и уезжают обратно домой. То есть количество туристов, которые приезжают, в десятки раз больше, чем тех, кто все-остается на ночевку. Но в целом, конечно, туристические потоки огромные, поскольку в регионе несколько десятков интересных мест.

Вместе с тем в 10-15 градусов мороза, которые обещают на праздники, все-таки достаточно напряженно кататься именно на горных лыжах. И в целом, конечно, те туристы, которые хотят полноценно провести время на склоне, едут на Кавказ.

Что касается гостей из других регионов, то в Подмосковье они приезжают нечасто, поскольку сейчас в России фактически каждый субъект имеет хотя бы один горнолыжный курорт, где можно покататься новичкам, встать на лыжи, обучить детей катанию. И все это в формате одного-двух дней. А если ваше мастерство выросло, то вы выбираете уже Красную Поляну, Приэльбрусье или Домбай, чтобы попробовать свои навыки в больших горах».

Как длинные февральские выходные подогрели спрос на поездки

Как длинные февральские выходные подогрели спрос на поездки

В Сочи тем временем объявили штормовое предупреждение, которое продлится до 23 февраля. Ранее в горах Красной поляны сошла лавина. Тем не менее, по словам участников рынка, туристы не спешат отказываться от отдыха в регионе.

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Лилия Галявиева

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