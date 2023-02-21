Склоны готовятся к ажиотажу

Горнолыжные курорты Московской области готовятся к наплыву туристов на февральские праздники. В этом году у россиян будет четыре выходных дня подряд, с 23-го по 26-е февраля. Вместе с тем свободных мест в отелях рядом со склонами в регионе практически не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Сложнее всего забронировать номер на первую половину каникул, ближе к уикенду ситуация лучше, рассказали “Ъ FM” в горнолыжном комплексе «Волен» под Дмитровом:

«В отеле можно остаться с 24-го до 26-го февраля. Есть номера только категории "стандарт" и один полулюкс, но только на ночь с 24-го по 25-е, потом придется переехать. На 23-е число уже все забронировано. Проживание в "стандарте" с трехразовым питанием и прокатом оборудования обойдется в сутки в 17,1 тыс. руб. на двоих. Мы ожидаем, что будет много посетителей в течение всех выходных. Сейчас же еще время школьных каникул».

По словам собеседников “Ъ FM”, желающие провести выходные на подмосковных горнолыжных курортах редко обращаются за помощью к туроператорам. Как правило, жители столицы выезжают за город на один день и редко бронируют номера в гостиницах, объяснил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«Особенность подмосковных и отчасти столичных горнолыжных курортов в том, что здесь из-за близости к Москве туристы избегают ночевок в этих местах, то есть они приезжают рано утром, катаются, кто сколько сможет, и уезжают обратно домой. То есть количество туристов, которые приезжают, в десятки раз больше, чем тех, кто все-остается на ночевку. Но в целом, конечно, туристические потоки огромные, поскольку в регионе несколько десятков интересных мест.

Вместе с тем в 10-15 градусов мороза, которые обещают на праздники, все-таки достаточно напряженно кататься именно на горных лыжах. И в целом, конечно, те туристы, которые хотят полноценно провести время на склоне, едут на Кавказ.

Что касается гостей из других регионов, то в Подмосковье они приезжают нечасто, поскольку сейчас в России фактически каждый субъект имеет хотя бы один горнолыжный курорт, где можно покататься новичкам, встать на лыжи, обучить детей катанию. И все это в формате одного-двух дней. А если ваше мастерство выросло, то вы выбираете уже Красную Поляну, Приэльбрусье или Домбай, чтобы попробовать свои навыки в больших горах».

В Сочи тем временем объявили штормовое предупреждение, которое продлится до 23 февраля. Ранее в горах Красной поляны сошла лавина. Тем не менее, по словам участников рынка, туристы не спешат отказываться от отдыха в регионе.

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Лилия Галявиева