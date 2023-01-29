Горнолыжники меняют направления

Спрос на горнолыжные курорты на февральские и мартовские праздники вырос на 20% по сравнению с 2022 годом. Такими данными с “Ъ FM” поделились игроки туристического рынка. При этом популярностью пользуются не только классические варианты, но и авторские программы с экстремальным спуском с диких склонов. Цены в этом сегменте в разы выше. Что из себя представляют такие горнолыжные туры? Об этом — Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Шаманы проводят обряды и вызывают снег, а туркомпании пытаются сдержать рост цен — примерно так проходит подготовка горнолыжной индустрии в стране к февральским и мартовским праздникам. Как отмечают игроки рынка, в 2023 году путешественники сменили ориентиры и выбирают нестандартные направления. Так, в топ, помимо популярных курортов —«Красной Поляны» и «Архыза» — вошли Хибины, Байкал и Сахалин.

Еще в прошлом году некоторые из этих направлений россияне в принципе не бронировали или спрос был минимальным, сообщил управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович: «По отношению к прошлому году туры на февральские и мартовские праздники подорожали на 20-23%. И на 14% от общего объема — в Красной Поляне. Поездка на двоих на три-четыре ночи с завтраком обойдется в 70 тыс. руб.

На следующем месте идет Шерегеш — порядка 80 тыс. руб., Домбай — около 40 тыс. руб. В 2022-м мы вообще практически не бронировали курорты в Ленинградскую область, Кировск, Хибины — в районе 40-45 тыс. руб. На Сахалине, на курорте "Горный воздух" стали появляться бронирования, хотя в прошлом году их в принципе не было. Понятно, что поездка туда обойдется дороже — 90-100 тыс. руб. на двоих».

А что предлагают россиянам, которые устали от классических маршрутов и хотят чего-то необычного или даже экстремального? Эксперт по горнолыжному отдыху Георгий Дубенецкий говорит, что варианты есть, но все они не совсем бюджетные: «Например, вертолетные туры, но это достаточно дорогое удовольствие.

Уникальным несколько лет назад стало появление яхты арктического класса господина Тинькова. Состоятельные горнолыжники отправлялись на ней к неисследованным островам. Сейчас интенсивно развивается такое направление, как скитуры. То есть люди отправляются в те места, где нет подъемников, где есть только хижины с печками, нет часто и сотовой связи. Туристы получают удовольствие именно от единения с природой, катаются там, где до них, может быть, никто и не был».

Цены на такие поездки начинаются от 500 тыс. руб. на неделю. А стоимость тура на 77-метровом судне La Datcha, по словам экспертов, вообще была астрономической. Поездка обходилась в €1 млн в неделю. Туристы могли отправиться в Антарктиду, на Камчатку и Курильские острова, чтобы покататься на горных лыжах по вулканическим склонам. Однако в июле СМИ писали, что яхта находится в водах Италии. И, как и сам Олег Тиньков, вряд ли скоро вернется обратно в страну.

Собеседники “Ъ FM” рассказали, что любители горнолыжного экстрима — это в основном состоятельные россияне в возрасте от 35 до 60 лет. Как правило, бизнесмены, топ-менеджеры и айтишники.

Но в 2023 году и таких клиентов немного, рассказывает директор компании «Вертикальный мир» Николай Веселовский: «Поток туристов снизился где-то на 25%. Сейчас тяжело, Кавказ стоит. Мы непосредственно завязаны на качестве снега. Для постоянных клиентов мы организуем так называемые сафари на Байкал, Кавказ, Архыз и Камчатку.

Самое большое путешествие — из Северной Осетии до Красной Поляны. Недельная программа стоит 500 тыс. руб. на человека. Цены увеличились, на российские вертолеты — на 5-7%. Программы, в которых мы используем европейские вертолеты выросли в цене на 25-30%. Стоимость летного часа поднялась из-за санкций. В российском законодательстве совершенно четко прописано, что отписать какие-то риски потребителю невозможно, за все отвечает организатор».

Как ранее сообщали “Ъ FM” ритейлеры, экипировка для горнолыжного спорта тоже дорожает. Так, цены выросли в среднем на 20%. Это связано с уходом зарубежных брендов и нарушением логистики. Кроме того, правительство может ввести заградительные пошлины на спортивные товары из недружественных стран. Профильные ведомства до конца апреля утвердят «дорожную карту» импортозамещения. Вероятно, пошлинами будут облагаться только товары для оснащения спорта высших достижений.

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Анна Маргулис