Тур защитников отечества

Четырехдневные выходные, сопровождающие в этом году праздник 23 Февраля, привели к 60-процентному росту спроса на организованные туры и самостоятельные путешествия. Основную долю продаж формируют поездки по России, а отправляющиеся за рубеж организованные туристы предпочли Таиланд, ОАЭ и Турцию. Самостоятельные путешественники же из-за роста цен на авиабилеты в основном выбирали бюджетные страны постсоветского пространства, доля которых в спросе на отели кратно выросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Игнатьева, Коммерсантъ Фото: Елена Игнатьева, Коммерсантъ

Спрос на организованные туры, приуроченные к праздничным февральским дням, в этом году вырос на 60% относительно аналогичного периода 2022 года. Такие данные приводит Travelata.ru. Аналитики связывают динамику с длинными выходными, которые в этом году растянутся на четыре дня — с 23 по 26 февраля. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавляет, что этот фактор накладывается на большой объем перевозки по популярным направлениям и сравнительно доступные цены межсезонья. А с марта стоимость отдыха начинает постепенно расти с приближением высокого сезона, указывает он. Хотя гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин говорит, что спрос на поездки в межсезонье все равно сдерживают финансовые возможности туристов, многие из которых не так давно вложились в новогодние поездки, а кто-то стремится заранее оплатить летний отдых.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева подтверждает, что праздники стали мощным катализатором спроса. «По части направлений места на чартерных рейсах и в наиболее популярных отелях уже распроданы»,— говорит она. Хотя сравнивать показатели с прошлым годом, по словам эксперта, сложно из-за заметных изменений полетной программы. Высокую активность на этом фоне демонстрируют и самостоятельные туристы. По подсчетам «Яндекс.Путешествий», число забронированных перелетов туда-обратно по внутренним направлениям на праздничные даты в этом году в 1,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, а по зарубежным — в 3 раза.

Согласно оценкам «Слетать.ру», 23,6% продаж организованных туров на февральские праздники формируют внутренние направления. Россия лидирует в структуре спроса, хотя в прошлом году доля страны была выше — 24,7%. Туры по России чаще рассматриваются для более коротких поездок. По данным «Слетать.ру», средняя продолжительность путешествия на праздники — от четырех до пяти дней, в то время как в Турции — шесть-семь дней.

По данным Travelata.ru, средний чек на отдых в России на праздники вырос на 35% год к году, до 50,8 тыс. руб. Согласно данным «Дельфина», наиболее востребованными регионами стали Краснодарский край, горнолыжные курорты, Кавминводы, Татарстан, Санкт-Петербург и Подмосковье. По оценкам OneTwoTrip, Казань в этом году стала одним из наиболее растущих праздничных направлений в феврале, продажи билетов в город выросли на 30% год к году. В Ostrovok.ru Казань ставят на пятое место среди внутренних направлений по бронированиям размещения. По данным сервиса, средняя стоимость ночи здесь за год выросла на 33%, до 4 тыс. руб.

Самое востребованное направление организованных зарубежных поездок на праздники, по данным «Слетать.ру»,— Таиланд, формирующий 18,7% продаж. Доля лидировавшего годом ранее Египта сократилась с 42,4% до 17,2%, а ОАЭ — выросла с 7% до 12,6%. Турция заняла 10,7% спроса против 4,2% за аналогичный период прошлого года. Средний чек на популярных выездных направлениях, по данным Travelata.ru, за год вырос на 39–69%. Это коррелирует с ростом цен на авиабилеты за рубеж, которые, по данным «Яндекс.Путешествий», за год подорожали в среднем на 80%.

Тем не менее в структуре спроса на авиабилеты доля зарубежных направлений на праздники выросла с 16% до 19% год к году, подсчитали в OneTwoTrip. Наиболее востребованными направлениями для самостоятельных туристов стали Стамбул (8,7% продаж авиабилетов за рубеж), Ереван (8,4%), Дубай (6%), Астана (4%) и Минск (3,9%). «Яндекс.Путешествия» включает в список самых популярных городов Баку и Ташкент.

Средний чек на размещение за рубежом, по данным Ostrovok.ru, за год снизился на 39%, до 6,9 тыс. руб. за ночь, что объясняется ростом доли бюджетных направлений. Так, отмечают в сервисе, страны постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссия, заняли 42% продаж, а годом ранее на них приходилось только 5% спроса.

Александра Мерцалова