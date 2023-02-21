Член Политбюро ЦК КПК Ван И: отношения России и Китая прочны как скала

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, отвечающий за внешнюю политику, заявил, что российско-китайские отношения «прочны как скала», а значит выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации. Об этом он сказал в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве.

«Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов»,— сказал Ван И (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил готовность продвигать взаимовыгодное сотрудничество с Россией по всем направлениям. Тем самым китайский дипломат подтвердил слова Николая Патрушева о том, что отношения двух стран «самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре».

Завтра, 22 февраля, планируется встреча Ван И с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В Кремле не исключали возможность встречи китайского политика с президентом России Владимиром Путиным.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о планах председателя КНР Си Цзиньпина посетить Москву. По информации газеты, он встретится с Владимиром Путиным для обсуждения возможных мирных переговоров по Украине.

Сегодня, 21 февраля, Украина сообщила о получении китайского плана по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Его подробности не разглашаются, однако Bloomberg сообщало, что в нем может содержаться призыв к прекращению поставок оружия ВСУ. Источники «Ъ» говорили, что план могут обнародовать 24 февраля — в день годовщины специальной военной операции.

Подробнее о примирительной риторике Пекина — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Лусине Баласян