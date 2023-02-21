МИД Украины пообещал изучить китайский план мирного урегулирования

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отвечающий за внешнюю политику, поделился с ним ключевыми пунктами плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Господин Кулеба пообещал, что власти Украины изучат план и сделают выводы. Его слова приводит издание «Страна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ван И рассказал, что Китай разработал собственный мирный план урегулирования конфликта на Украине 18 февраля. Он говорил, что подробности этого плана будут известны в конце февраля. По информации источников «Ъ», его представят 24 февраля — в день начала военной операции на Украине.

19 февраля на Мюнхенской конференции Ван И встретился с Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном. После встречи господин Кулеба заявил, что «Китай может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России» из-за тесных отношений Пекина с Москвой. Вместе с тем он подчеркнул, что Китай должен учитывать основополагающий принцип, соблюдение которого требует Украина,— территориальная целостность.

По данным Bloomberg, мирный план Китая должен конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, которая требует вывода российских войск и прекращения боевых действий.

МИД России сообщил, что 22 февраля Ван И встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Анастасия Ларина