Патрушев встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в Москве проводит встречу с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отвечающим за внешнюю политику. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Совбеза.

«В Москве проходит рабочая встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И»,— говорится в сообщении. Тема беседы не разглашается.

Завтра, 22 февраля, Ван И поговорит с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что с Ван И может встретиться Владимир Путин.

Ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона получила план по мирному урегулированию конфликта с Россией, разработанный Китаем. Он обещал изучить этот план.

Подробности плана не разглашаются. Как сообщили «Ъ» источники, его могут обнародовать 24 февраля. По информации агентства Bloomberg, этот план должен конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины: в ней указаны требования о выводе российских войск и прекращении боевых действий.

Дмитрий Кулеба встречался с Ван И 19 февраля в Мюнхене на конференции по безопасности. После встречи господин Кулеба заявил, что Китай может сыграть роль в сдерживании России, но подчеркнул, что при этом должен учитываться основополагающий принцип — территориальная целостность Украины.

Анастасия Ларина