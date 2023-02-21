Фьючерсы на уран достигли уровня ноября 2022 года — более €50 за фунт

Фьючерсы на уран превысили €50 за фунт, достигнув самого высокого уровня с ноября 2022 года, сообщает Trading Economics. По данным портала, рост связан с опасениями по поводу нехватки мировых запасов урана на фоне ожидания роста спроса.

На российский уран приходится 38% мировых мощностей. Доля России в поставках услуг на мировой рынок по обогащению урана (самое капиталоемкое направление) — 34%. Например, «Росатом» обеспечивает пятую часть обогащенного урана, необходимого для работы 92 атомных реакторов США. В 2021 году Россия экспортировала в страны Евросоюза и в США около 5 тыс. тонн урана, или 70% своей совокупной добычи в России и в Казахстане.

Поставки российского урана на мировой рынок были сокращены в рамках санкций против России. Кроме того, из-за волатильности цен на газ атомная генерация снова становится ключевым элементом энергетики. В связи с этим Япония, Франция, Южная Корея, Индия, Великобритания, США и Германия, объявили о дополнительных стимулах в сфере ядерной энергетики. Власти Японии заказали разработку новых электростанций и одобрили перезапуск 17 остановленных реакторов. Несмотря на все это, цены на уран пока вдвое ниже исторических рекордов 2011 года.

По данным Bloomberg, в 2022 году Россия увеличила экспорт ядерного топлива и технологий на 20%. Европарламент призывал в рамках десятого пакета санкций Евросоюза прекратить импорт российского урана.

Как ЕС и США пытались избежать поставок из России — читайте в материале «Реакция отделения от урана».

Анастасия Ларина