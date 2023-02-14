Bloomberg: Россия в 2022 году увеличила экспорт ядерного топлива и технологий на 20%

Объемы экспорта продуктов и технологий атомной отрасли России увеличились в 2022 году на 20%. Поставки ядерного топлива из РФ в ЕС достигли в прошлом году самого высокого уровня за три года, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

По подсчетам RUSI, в декабре общий объем ядерного экспорта России составил $201,5 млн, в то время как самый высокий месячный показатель экспорта за предыдущие три года не превышал $160 млн. При этом данные, которые приводит RUSI, не учитывают поставки ядерного топлива в Иран.

Агентство напоминает, что ЕС и США пока не ввели санкции против атомной отрасли России. Во многом это связано с тем, что Россия, в отличие от многих других стран, продолжала развивать ядерную энергетику и осталась одним из немногих поставщиков ядерного топлива. В частности, «Росатом» поставляет пятую часть обогащенного урана, необходимого для работы 92 атомных реакторов США.

2 февраля депутаты Европарламента призвали изгнать «Росатом» из ЕС и прекратить импорт урана из России. Источники Reuters сообщали, что по предложению Польши и Литвы в десятый пакет санкций ЕС могут включить ограничения российской атомной отрасли, в частности «Росатома» и его руководства.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 юрлиц из РФ, в том числе госкорпорации «Росатом», ее дочерних компаний и других компаний атомной отрасли РФ. В списке, в частности, фигурирует ФГУП «Запорожская АЭС», в ведении которого ЗАЭС находится с октября 2022 года. 12 февраля господин Зеленский ввел санкции против помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам и члена набсовета «Росатома» Юрия Ушакова и более сотни сотрудников «Росатома» и его дочерних компаний.

Эрдни Кагалтынов