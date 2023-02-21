Собянин подпишет указ о помощи участникам военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию подпишет указ о помощи участникам боевых действий на Украине и их семьям. Он не уточнил, что именно будет регламентировать документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Задача, поставленная президентом,— окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни — будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ»,— говорится в сообщении мэра в Telegram.

Господин Собянин отметил, что в послании президент «сформулировал задачи на долгосрочную перспективу» — они касаются транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышения качества жизни.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил создать государственный фонд помощи семьям погибших и раненых участников военной операции. Также он призвал предоставлять им отпуск раз в полгода продолжительностью не менее 14 дней без учета времени на дорогу.