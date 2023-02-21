Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время визита в Киев

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) не давала президенту США Джо Байдену гарантий безопасности во время его визита в Киев. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Бортников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали»,— сообщил глава ФСБ.

Господин Бортников утверждает, что Украина грозит России терактами. Он полагает, что «за угрозами со стороны Украины стоит Запад». По его словам, ФСБ делает все, «чтобы их исключить». В этом контексте господин Бортников упомянул взрыв грузовика на Крымском мосту, который ФСБ признала терактом.

Глава ФСБ сообщил, что сотрудничество России и США на уровне спецслужб все еще продолжается, главным образом по линии решении вопросов международного терроризма. Однако он отметил, что это сотрудничество «далеко не на таком уровне, на котором было раньше».

В Белом доме говорили, что связывались с российским руководством незадолго до визита господина Байдена в Киев. Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Россию уведомили о визите «за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации». Как ответили в Москве, он не говорил.

20 февраля Джо Байден был в Киеве с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным источников Bloomberg, о визите Байдена в Киев не знали многие в Белом доме и Пентагоне. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором Джо Байден и Владимир Зеленский идут по Михайловской площади в Киеве под звуки сирены. По данным Reuters, воздушная тревога на тот момент была ложной. 21 февраля американский президент прибыл в Польшу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Анастасия Ларина