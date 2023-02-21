Байден прибыл в Польшу

Президент США Джо Байден приехал на поезде в Польшу после необъявленного визита на Украину, передает Польское агентство печати. Местное телевидение транслировало прибытие поезда на вокзал города Пшемысль, а также колонну автомобилей.

Машины отправились в аэропорт города Жешув, где находился самолет, на котором обычно путешествует вице-президент США или члены Конгресса. Господин Байден должен отправиться на этом самолете в Варшаву.

Джо Байден планирует встретиться в Польше с президентом Анджеем Дудой, с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства США в Варшаве.

О визите президента США на Украину — в материале «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Леонид Уварчев