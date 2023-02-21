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Коммерсантъ FM
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Силуанов: добровольные взносы бизнеса в бюджет будут однократными в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет предполагаются однократно в этом году. Он добавил, что в настоящее время не идет речи о повышении налогов.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причем в части прироста их финансовых результатов. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 годы к 2020 и 2019»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

8 февраля вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что компании обсуждали эту идею с кабмином около двух месяцев и пришли к выводу, что она нереализуема.

17 февраля господин Силуанов уточнил, что правительство рассчитывает пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, за исключением нефтегазового сектора. Дополнительные доходы он оценил в 300 млрд руб. В Кремле идею правительства о добровольном взносе бизнеса в бюджет назвали обычной мировой практикой.

Вчера, 20 февраля, источники РБК сообщили, что единоразовые взносы бизнеса в бюджет могут закрепить в Налоговом кодексе как сбор. По их информации, его могут распространить на компании со средней прибылью в 2021–2022 годах свыше 1 млрд руб.

Подробнее о дискуссии по сбору — в публикации «Ъ» «Корпоративное самообложение».

Эрдни Кагалтынов

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