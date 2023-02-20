РБК: власти обсуждают разовый сбор с компаний с прибылью выше 1 млрд руб.

Единоразовые взносы бизнеса в бюджет могут прописать в Налоговом кодексе как сбор, сообщили источники РБК. По их информации, его могут распространить на компании со средней прибылью в 2021–2022 годах выше 1 млрд руб. Один из собеседников издания заявил, что добровольность обсуждаемого платежа «в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений».

По данным РБК, сейчас обсуждается формула расчета сбора с бизнеса. В частности, изучается, какую прибыль учитывать — чистую или доналоговую. «Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП»,— сказал собеседник издания в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Под меру не попадет нефтегазовый сектор, для которого недавно изменилась схема налогообложения.

Власти с начала февраля ведут с бизнесом дискуссию о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. Минфин рассчитывает собрать с помощью этой меры 300 млрд руб. Ведомство сообщало, что инициатива будет реализована через налоговые поправки — «это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы».

В РСПП настаивают на том, что добровольные платежи неприемлемы, и считают, что лучше увеличить налог на прибыль для всех. Позиция Белого дома по сбору, отчасти аналогичному обсуждаемому во всех крупнейших юрисдикциях «налога на случайный доход» windfall tax.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Корпоративное самообложение».

Леонид Уварчев