Песков назвал добровольный сбор с бизнеса обычной мировой практикой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею правительства о добровольном взносе бизнеса в бюджет. По его словам, это распространенная практика.

«В самых разных странах в разные периоды эта практика применялась. Сейчас идет обсуждение правительства и бизнеса»,— ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM» во время пресс-колла.

Также он подчеркнул, что ключевое слово в этом сборе — «добровольный». «Но вообще-то взаимодействие бизнеса и государства — это дорога с двусторонним движением. Надо, чтобы та и другая сторона отдавала себе отчет в потребностях страны и реалиях, в которых мы живем»,— развил свою мысль представитель Кремля.

Сегодня министр финансов Антон Силуанов уточнил, что правительство рассчитывает пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, за исключением нефтегазового сектора. Дополнительные доходы он оценил 300 млрд руб. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступал против такой меры. Глава РСПП Александр Шохин говорил, что компании обсуждали эту идею с кабмином около двух месяцев и решили, что она нереализуема. В качестве альтернативы бизнес предлагал повысить налог на прибыль на 0,5 п. п. или выпустить новый тип гособлигаций, привязанных к ситуации с дефицитом бюджета. Правительство эту идею не поддержало.

По предварительной оценке Минфина, в 2023 году дефицит бюджета России должен составить 3 трлн руб. По итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб. Однако Минфин рассчитывает удержать дефицит в размере 2% ВВП.