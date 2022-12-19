Путин одобрил индексацию МРОТ в 2023 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 и 2024 годы. С 1 января следующего года МРОТ вырастет на 6,3%, до 16 242 руб.

Кроме того, документ приостанавливает с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно действие норм закона о минимальном размере оплаты труда, предусматривающих исчисление МРОТ на основе величины медианной заработной платы.

Медианная зарплата — это показатель заработка, который получает одинаковое количество работников (50% выше и 50% ниже среднего уровня).

Из пояснительных материалов следует, что закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников.

Последний раз МРОТ проиндексировали в июне — на 10%. 10 ноября президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об увеличении МРОТ. 7 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об увеличении с 2023 года МРОТ на 963 руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты поспорили о возможном и желательном».

Милена Костерева