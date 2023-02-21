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Коммерсантъ FM
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Путин: те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны быть опорой развития новых регионов

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития присоединенных к РФ регионов. Он сказал, что «Россия на них рассчитывает».

«Хочу подчеркнуть, именно те, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них, будут главной опорой, должны быть главной опорой в общей работе по развитию этих регионов. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает»,— отметил господин Путин.

В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы заявили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин 30 сентября подписал соглашение о включении регионов в состав России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

Онлайн: послание Владимира Путина Федеральному собранию

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