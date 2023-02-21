Путин поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского оборудования

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование. Он попросил правительство внести предложения по перечню такого оборудования по отраслям, в которых его используют.

Господин Путин сказал, что с 2023 года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Он уточнил, что эти расходы будут учитывать с повышенным коэффициентом в 1,5 раза выше фактических затрат. «То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, будет приходиться налоговый вычет в 1,5 руб.»,— добавил президент.

Напомним, российские производители офисного и телеком-оборудования уже могут претендовать на льготные кредиты для закупки компонентов. С февраля на них расширены меры, действующие с 2022 года для вендоров вычислительной техники, которые уже получили порядка 100 млрд руб. льготных кредитов от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.

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