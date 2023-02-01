Господдержку отсканировали

Российские производители офисного и телеком-оборудования смогут претендовать на льготные кредиты для закупки компонентов. На них расширены меры, действующие с 2022 года для вендоров вычислительной техники, которые уже получили порядка 100 млрд руб. льготных кредитов от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка. При этом меры в основном подходят крупным игрокам, поскольку минимальный размер кредита установлен на уровне 3 млрд руб. Участники рынка признают, что проблема с доступом к средствам уже не слишком остра — в конце 2022 года заказчики начали переходить на авансирование. Более актуальным они называют вопрос оптимизации логистики поставок компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Программу льготного кредитования, которая с марта 2022 года была доступна для производителей вычислительной техники (компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы, системы хранения данных), расширили на производителей телекоммуникационного и офисного оборудования (принтеры, сканеры, факсы, мобильные и стационарные телефоны, роутеры, модемы и др.). Такие поправки к постановлению правительства №407 опубликованы на сайте правительства. Для производителей вычислительной техники программа поддержки с 2023 года становится бессрочной, кроме того, период льготного кредитования в ее рамках увеличен с года до пяти.

Производители могут получить в 13 банках (ВТБ, Сбербанк, ПСБ и др.) кредиты по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов компонентов. Выпадающий доход по кредитам за счет субсидий банкам компенсирует Минцифры. Минимальная сумма кредита — 3 млрд руб., максимальная — 100 млрд руб. О том, что такие меры обсуждаются, “Ъ” сообщал 2 ноября.

По словам источника “Ъ” на рынке, в 2022 году в рамках льготных кредитов производители оборудования уже получили порядка 100 млрд руб., что «позволило решить проблему оборотных средств, когда в начале санкций дистрибуторы начали требовать предоплату». Чаще всего, по его словам, удавалось получить кредиты в ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке. В них не стали уточнять объем кредитования в рамках программы. В Минцифры не ответили на запрос.

Льготное кредитование производителей электроники — одна из самых эффективных программ поддержки отрасли, считает президент группы «Аквариус» Владимир Степанов. Сама группа привлекает средства у Сбербанка: «Это позволило увеличить оборотные средства и, как следствие, на десятки процентов нарастить объемы выпуска российской вычислительной техники в прошлом году по сравнению с 2021 годом».

Для производителей телекоммуникационного оборудования проблема доступа к кредитам для закупок компонентов в 2022 году стояла так же остро, как у вендоров вычислительной техники, но по формальным условиям программы они не могли претендовать на льготы, отмечает источник “Ъ”, близкий к правительству. Особенно серьезными, добавляет он, были трудности с поставками полупроводниковой продукции для проводных и беспроводных коммуникаций от американской Broadcom.

Эти проблемы сохраняются и теперь, признает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Но, по его словам, сейчас вопрос именно доступа к оборотным средствам «уже не стоит для отрасли столь остро, как в начале 2022 года, поскольку в ноябре-декабре многие крупные заказчики начали переходить на авансирование». «Льготное кредитование сейчас поможет вендорам заполнить склады импортными компонентами на перспективу, если, конечно, у них выстроена логистика»,— добавляет эксперт. Разработка же замещающей компонентной базы для производителей телекоммуникационного оборудования, уточняет господин Покровский, требует «более обширных мер поддержки, других сумм и условий кредитования».

С этом согласен гендиректор Zelax (производит модемы, шлюзы, маршрутизаторы) Сергей Сухман: «Проблема дорогих кредитов актуальна для отрасли, но больше сейчас производителям нужна помощь государства в решении логистических проблем. На данный момент участники рынка организуют поставки самостоятельно, кто как может, что в целом тормозит процесс производства, даже если средства есть».

Юлия Тишина, Никита Королев