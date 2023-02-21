Правительство рассматривает пропорциональное сокращение добычи нефти между компаниями

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство рассматривает предложение о пропорциональном распределении между компаниями запланированного на март снижения добычи нефти на 500 тыс. б/с. Он также сообщил, что сокращение добычи в марте планируется от январского уровня производства нефти.

«Рассматривается предложение (снижения добычи нефти.— "Ъ") именно пропорционально (между компаниями). Базой (снижения.— "Ъ") скорее всего (будет.— "Ъ") январь, потому что февральской добычи фактически нет»,— сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что решение о сокращении добычи принято пока только на март, а дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на рынке.

10 февраля господин Новак объявил о сокращении добычи нефти с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Он также заявил, что Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. В Кремле заявили, что перед принятием этого решения у российской стороны «были разговоры» с рядом участников ОПЕК+. При этом организация снижать добычные квоты в текущем году не планирует.

Эрдни Кагалтынов