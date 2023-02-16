Министр энергетики Саудовской Аравии: ОПЕК+ не изменит уровень добычи в 2023 году

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сказал, что соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре прошлого года, будет действовать весь 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд

Фото: Alberto Pezzali / AP Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд

Фото: Alberto Pezzali / AP

«Соглашение, которое мы заключили в октябре, действует до конца года, и точка. Нужно убедиться, что появление положительных сигналов на рынке может быть устойчивым»,— сказал министр в интервью представителям консалтинговой компании Energy Aspects Ltd (цитата по Bloomberg).

5 октября 2022 года страны ОПЕК+, куда входят, в частности, Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить целевой уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года до конца 2023 года в рамках Декларации о сотрудничестве. Президент США Джо Байден назвал сокращение добычи близоруким и отвечающим интересам России.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, а также установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Эти ограничения ввели, в частности, страны ЕС, G7 и Австралия. 5 февраля начало действовать введенное союзниками эмбарго на российские нефтепродукты. Западная коалиция установила на них два потолка цен в зависимости от вида продукции.

10 февраля вице-премьер России Александр Новак объявил о сокращении добычи нефти с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Он также заявил, что Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. В Кремле заявили, что перед принятием этого решения у российской стороны «были разговоры» с рядом участников ОПЕК+. По итогам декабрьских и февральских заседаний организация не стала менять добычные квоты.

Эрдни Кагалтынов