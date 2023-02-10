Кремль подтвердил, что обсуждал сокращение добычи нефти с некоторыми странами ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил вопрос о сокращении добычи нефти в России вице-премьеру России Александру Новаку. Однако, по его словам, Россия разговаривала о сокращении добычи с рядом участников ОПЕК+.

«Я думаю лучше вам обратиться все-таки за разъяснениями к Новаку, ведь мы говорим о его заявлении. <...> С рядом участников ОПЕК+ были разговоры»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Ранее сегодня, 10 февраля, вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия с марта добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен.

5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). По данным «Ъ», правительство России собирается привязать расчет нефтяных налогов к цене марки Brent из-за угрозы снижения доходов.

Накануне «Ъ» писал, что за первую неделю февраля российские нефтекомпании увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января). За год нефтедобытчики практически смогли восстановить уровень добычи нефти, который фиксировался до введения санкций против России.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Добыча сбывается».

Олеся Павленко